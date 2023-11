Lecce Milan, Pioli infuriato con Reijnders: ecco cosa ha detto l’allenatore rossonero durante il secondo tempo

Come riportato da DAZN, Pioli si è molto arrabbiato verso il minuto 55 del secondo tempo di Lecce-Milan con Reijnders per non aver concretizzato l’occasione avuta.

PAROLE – «Pioli vuole più cattiveria, sa che potrebbe chiudere definitivamente la partita con gli spazi lasciati dal Lecce. In particolare è molto arrabbiato con Reijnders perchè non è riuscito a concretizzare la possibilità che aveva avuto».