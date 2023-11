Lecce Milan, non solo Sticchi Damiani: squalifica per tre dirigenti

Il Giudice Sportivo punisce il Lecce per il comportamento assunto da alcuni suoi dirigenti al termine del match pareggiato col Milan

Dal comunicato ufficiale della Lega Serie A sulle decisioni del Giudice Sportivo dopo la dodicesima giornata di campionato, arrivano altre squalifiche per il Lecce dopo il pari col Milan. Oltre al presidente Sticchi Damiani, ben tre dirigenti salentini sono stati squalificati.

Stefano Tranchida, direttore sportivo, squalificato per 3 giornate: «Per avere, al 50° del secondo tempo, contestato con veemenza una decisione arbitrale abbandonando in segno di dissenso il recinto di giuoco, successivamente, al termine della gara, rientrava sul terreno di giuoco assumendo un atteggiamento intimidatorio e rivolgendo agli Ufficiali di gara epiteti ingiuriosi accompagnati anche da un’espressione blasfema; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale; per avere inoltre, negli spogliatoi, perseverando nell’atteggiamento intimidatorio, rivolto nuovamente espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un Assistente».

Sandro Mencucci: «Per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, indirizzato reiteratamente agli Ufficiali di gara espressioni offensive; infrazione rilevata da un Assistente».

Una giornata di squalifica anche per Andrea Tarozzi: «Per avere, al termine della gara. sul terreno di giuoco, rivolto una critica offensiva agli Ufficiali di gara reiterando la protesta mentre usciva dal recinto di giuoco; infrazione rilevata da un Assistente».