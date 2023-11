Lecce Milan, un solo ballottaggio per la sfida di oggi: il grande dubbio di Pioli

Lecce Milan, un solo ballottaggio per la sfida di oggi (fischio d’inizio in programma alla 15): il grande dubbio di Pioli

Pioli ha di fatto già scelto l’undici titolare con cui provare a scardinare la retroguardia del Lecce e portare a casa tre punti che sarebbero fondamentali per la corsa del Milan. Formazione fatta per 10/11, con un unico dubbio in mediana.

A centrocampo infatti sono Krunic e Musah a contendersi una maglia da titolare, con l’americano che viaggia verso un turno di riposo. Dovrebbe giocare il bosniaco al fianco di Reijnders.