Leao sulla musica: «Ho avuto la musica in casa, scrivo tantissimo»

Rafael Leao parla così al podcast RDP Africa della sua passione per la musica. Le dichiarazioni dell’attaccante del Milan

Rafael Leao ha sviluppato di recente una grande passione per la musica che lo ha portato a scrivere anche qualche brano. L’attaccante del Milan ne parla così al podcast RDP Africa.

«Mio papà era un cantante, è anche arrivato a fare alcune cose, ma nulla di rilevante. Mio zio è stato un dj. Così ho sempre avuto la musica in casa, in famiglia. Ho iniziato a cantare durante la quarantena. Vivo da solo (a Milano, ndr) e ogni tanto vado a trovare la mia famiglia. E durante quei giorni non avevo nulla da fare. Io scrivo tantissimo: non sono una persona che parla. Cominciai a scrivere, scrivere e scrivere, per poi sperimentare sulle strumentali. Tutto iniziò per caso con gli amici.»