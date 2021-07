Leao si gioca la conferma in attesa di Ibra e Giroud: ecco come

Rafael Leao si gioca la conferma da centravanti in attesa dell’arrivo in pianta stabile di Giroud ed Ibrahimovic a Milanello

Rafael Leao sarà il centravanti designato fino al 26 luglio del Milan, l’attaccante portoghese avrà infatti modo di guadagnarsi la conferma in rossonero nelle due amichevoli pre-stagione Pro Sesto e, probabilmente, Juventus in attesa dell’arrivo in pianta stabile di Giroud (26 luglio) e del rientro dall’infortunio di Ibrahimovic.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, al momento non sono pervenute in via Aldo Rossi offerte allettanti per l’ex Lille che però potrebbe essere utilizzato come “merce di scambio” per alcune operazioni come Luis Alberto della Lazio.