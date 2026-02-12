Leao verso la forma migliore, Pulisic in gruppo, Fullkrug scalpita. Un giocatore spera nella conferma, Allegri chiamato a scegliere

Leao, Pulisic, Fullkrug e Nkunku in quattro per due maglie, ma c’è un altro giocatore da non sottovalutare!

In vista dei prossimi impegni stagionali, l’infermeria di Milanello inizia finalmente a svuotarsi, regalando nuove soluzioni tattiche a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, noto per il suo pragmatismo e la capacità di gestire i campioni con equilibrio, sta studiando il miglior assetto per rilanciare le ambizioni dei rossoneri.

Il punto sugli infortunati: Leao e Pulisic

La notizia più attesa riguarda Rafael Leao, l’attaccante portoghese capace di spaccare le partite con i suoi strappi brucianti e i dribbling imprevedibili. Il numero 10 del Diavolo sta procedendo nel suo percorso di recupero dalla pubalgia, un infortunio fastidioso che richiede cautela per evitare ricadute.

Sul fronte opposto della trequarti, arrivano segnali decisamente positivi da Christian Pulisic. Il “Capitan America” del club meneghino, trequartista statunitense dotato di grande visione di gioco e intelligenza tattica, nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi stabilmente con il resto del gruppo. Un rientro fondamentale per dare qualità alla manovra offensiva.

Scalpita Fullkrug, certezza Nkunku

Mentre i titolari rientrano, c’è chi spinge per cambiare le gerarchie. Niclas Fullkrug, il centravanti tedesco di peso specialista nel gioco aereo e nella protezione della palla, scalpita per ottenere una maglia dal primo minuto. La sua fisicità potrebbe essere l’arma in più per Allegri nelle partite più bloccate.

Tuttavia, chi sembra avere il posto blindato è Christopher Nkunku, l’attaccante francese celebre per la sua straordinaria duttilità e il feeling con il gol. La sua presenza è considerata imprescindibile per l’equilibrio del reparto avanzato.

Il fattore Loftus-Cheek: la scommessa tattica

L’uomo del momento resta però Ruben Loftus-Cheek, il centrocampista inglese dominante fisicamente e abile negli inserimenti. Dopo essere stato schierato in un ruolo inedito nella sfida tra Bologna e Milan, dove ha agito da attaccante aggiunto in coppia proprio con Nkunku, l’ex Chelsea spera di aver convinto Allegri. La sua capacità di adattarsi a situazioni di emergenza lo rende un jolly prezioso per la formazione rossonera, che cerca continuità in una stagione ricca di sfide.