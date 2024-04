Leao PSG, mossa a sorpresa dei parigini! Anche il Milan resta spiazzato: ULTIME

Leao PSG, mossa a sorpresa dei parigini! Anche il Milan resta spiazzato: le ULTIME sul futuro del portoghese

Da diversi mesi Rafael Leao è entrato prepotentemente nei radar di mercato del Paris Saint-Germain, chiamato in estate a sostituire Mbappé (che lascerà il club a parametro zero con direzione Real Madrid).

Tuttavia come riportato dalla Gazzetta dello Sport dalla Francia riferiscono che la cifra da investire per strapparlo al Milan sia troppo elevata. Motivo per cui per ora i rumors si sono placati.