Leao poco incisivo da centravanti: Pioli lo disse fin dall’inizio

Rafael Leao è stato molto criticato nelle ultime partite, in particolar modo nella gara disputata contro il Napoli. Il giocatore non è stato molto presente in area

Rafael Leao è stato molto criticato nelle ultime partite, in particolar modo nella gara disputata contro il Napoli. Il giocatore non è stato molto presente in area di rigore, fallendo anche alcune occasioni davanti ad Ospina.

Forse non è nelle sue corde un bottino da 15 reti stagionali da prima punta, questione analizzata da Stefano Pioli fin dalla prima conferenza stampa rossonera. Il tecnico già all’epoca aveva sottolineato di vedere più il portoghese sull’esterno, dove può sfruttare al velocità. I numerosi infortuni in avanti hanno costretto però il mister a ripiegare su Leao, in attesa del rientro di Ibra e Mandzukic.