Leao con il gruppo, scalpita per Pisa Milan: per spezzare la striscia di digiuno!

Leao scalpita per tornare a giocare dal primo minuto in Pisa Milan, non aveva mai fatto registrare una striscia di cinque gare senza reti

Rafael Leao nella giornata di ieri, alla ripresa dei lavori in quel di Milanello, si è allenato con il resto del gruppo e spera di essere nelle migliori condizioni venerdì in occasione di Pisa-Milan. Il portoghese è infatti alle prese con diversi fastidi e problemi fisici sin da inizio stagione.

Massimiliano Allegri potrebbe lanciarlo dal primo minuto all’Arena Garibaldi, nella speranza che possa anche tornare al gol. Il numero 10 infatti è rimasto a secco nelle ultime cinque gare di campionato (nell’ultima è rimasto in panchina per 90 minuti).

Quando è stato a disposizione, escludendo dunque le prime settimane, non aveva mai fatto registrare una striscia di cinque gare senza gol in questa Serie A