Rafael Leao continua a non segnare e ha voluto rispondere a qualche critica postando sui social una foto con la nuova maglia rossonera. L’esterno rossonero non sta vivendo un periodo semplice: non segna da molto tempo e sembra quasi bloccato psicologicamente quando deve calciare in porta. Ecco di seguito le parole del portoghese che lancia una sfida a se stesso in vista delle prossime sfide di campionato e di Europa League:

Me vs Me 🖤 pic.twitter.com/2vgECeTsjB — Rafael Leão (@RafaeLeao7) February 13, 2024

