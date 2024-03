Leao a Sky: «Sono felice al Milan ma il futuro non si sa. Sogno di vincere qualcosa di importante»

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro la Fiorentina di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

Leao a Sky dopo Fiorentina Milan.

VITTORIA – «Era un obiettivo della nostra squadra vincere qua. Non vincevamo qui da tanto tempo. È stata difficile, la Fiorentina ha giocato bene. Nel primo tempo potevamo fare 3 gol, nella ripresa siamo entrati con la testa giusta»

SEGRETO DEL SUO 2024 – «La squadra, il momento della squadra, quando la squadra sta bene mi trovo meglio. Sono contento dei miei compagni. Chuku ha fatto una grande partita, sono felice per lui che ha avuto un momento delicato».

RESTA AL MILAN – «Ho un contratto col Milan ma il futuro non so. Sono qui con testa e cuore, mi trovo bene qua e sono felice qua».

POLSINO – «Nel riscaldamento ci sono sempre dei bambini. Ho salito le scale per andare in campo e mi ha dato questo. È stato un momento bello, ho sentito dentro di me che mi avrebbe portato bene».

SOGNO – «Vincere qualcosa di importante, siamo in una competizione importante come l’Europa League. Ma sabato giochiamo col Lecce, dobbiamo salire in classifica»