Leao Milan, nuovo traguardo personale raggiunto con l’Empoli: fa cifra tonda. Il dato sull’attaccante portoghese dopo la partita

Leao non è riuscito a lasciare il segno contro l’Empoli dopo essere stato decisivo con lo Slovan Bratislava in Champions League, ma scendendo in campo ha raggiunto un nuovo traguardo personale in carriera.

L’attaccante del Milan, infatti, ha toccato la cifra tonda delle 200 presenze nei maggiori 5 campionati europei. 176 partite le ha disputate in rossonero, le altre 24 con il Lille.