Leao nervoso dopo Milan Roma, battibecco con un giornalista in zona mista: ecco COSA È SUCCESSO nel post-partita

Tanto nervosismo dopo Milan Roma: tra i giocatori più delusi dal match c’è sicuramente Leao che non ha lasciato il segno come avrebbe voluto in questa andata di Europa League.

L’attaccante portoghese al passaggio in zona mista è apparso molto nervoso e si è rivolto a un giornalista presente, dopo un probabile fraintendimento, dicendogli: «Fai bene il tuo lavoro». Umore sicuramente non dei migliori dopo il match.