Leao Milan: rinnovo solo senza follie, prima l’equilibrio salariale. Il club però non vuole perderlo a zero

Secondo Tuttosport Paolo Maldini e Ricky Massara nei prossimi mesi faranno tutto il possibile per rinnovare il contratto di Rafael Leao, ma senza alterare l’equilibrio economico dei salari.

Il tema del risarcimento allo Sporting c’è e fin quando non verrà saldato, sarà presente anche nel caso in cui Leao, un domani, dovesse esser ceduto dal Milan al top club di turno che arriverà con l’assegnone in via Aldo Rossi, anche con un solo anno di contratto. Per il club rossonero è fondamentale non perderlo a zero, detto che il giocatore sino a questo momento a sempre manifestato la propria volontà di restare.