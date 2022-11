Leao Milan, rinnovo rimandato al 2023: balla un milione tra la richiesta del giocatore e l’offerta rossonera

Come scrive La Gazzetta dello Sport la trattativa per il rinnovo di Leao è stata rinviata al 2023: l’intenzione di Maldini e Massara era di chiudere i giochi prima del Mondiale, ma la complessità della situazione richiederà ulteriori aggiornamenti nei prossimi mesi.

Con il rischio, logico, che le prestazioni di Rafa col Portogallo possano far lievitare i costi e allontanare le parti. Più che la distanza tra domanda e offerta — il Milan può arrivare a 6,5 milioni più bonus a stagione, Leao vorrebbe un milione in più —, il vero nodo da sciogliere rimane quel “debito” da 19 milioni che Rafa deve saldare con lo Sporting, come stabilito dai tribunali portoghesi (per la risoluzione unilaterale del 2018).