Leao a caccia del quarto sigillo europeo: ecco come può trascinare il Milan!

Leao leader in campo: ecco come può trascinare il Milan! Il rossonero vuole il quarto gol europeo ed essere determinante in Europa

Tutti gli occhi devono essere su Rafa Leao. Il giocatore ha dimostrato di avere una marcia in più nel campionato italiano. Il suo talento, però, non è ancora del tutto sbocciato in Europa. Il portoghese è a quota tre in Europa, contro il Dortmund cerca il quarto. Uno scatto, un’accelerazione per essere determinante come lo è stato con la maglia del Milan contro il Napoli nella scorsa stagione.

Non solo trascinatore in campo. Leao è anche diventato un leader. Un giocatore al servizio della squadra, che deve recuperare campo sugli altri fenomeni della sua generazione, ancora più determinanti in Champions: da Mbappé a Haaland, passando per Bellingham. A Dortmund, verrà svelata una parte di verità. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.