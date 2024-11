Leao Milan, Bargiggia sulle voci di mercato: «La società ha chiamato Fonseca per evitare questa cosa!»

Leao Milan, Bargiggia in esclusiva per la nostra redazione ha commentato i possibili riscontro di calciomercato attorno al portoghese

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato e opinionista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla nostra redazione di commento alla vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito le sue parole sulla posizione di Leao.

Quali risvolti di mercato ci possono essere su Leao?

BARGIGGIA – «Non credo ci saranno ripercussioni sul mercato. La società, dopo l’esclusione a Monza, ha chiamato Fonseca per chiedergli di fare il possibile per recuperare Leao e di non emarginarlo. Il portoghese è considerato un capitale del club e, fino ad oggi, non ha un potenziale mercato».