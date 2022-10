Leao-Milan, pronta la nuova offerta per il rinnovo: se no via per più di 100 milioni. Il futuro di Rafa resta incerto

Il Corriere della Sera questa mattina definisce incertissimo il futuro di Rafael Leao.

Rafa è ormai uno dei giocatori più corteggiati d’Europa: in estate al Milan sono arrivate diverse offerte informali, che a gennaio con ogni probabilità diverranno concrete. Il Chelsea è davanti a tutti. E mercoledì a Stanford Bridge, nella terza gara del girone di Champions, Leao affronterà i suoi principali estimatori. Maldini è stato chiaro: nessuno è incedibile. Ma per meno di 100 milioni Rafael non sarà ceduto. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2024, nelle prossime settimane il Milan proverà a forzare la mano, mettendo sul tavolo un prolungamento da 6-7 milioni di euro annui. Serve uno sforzo. Ma soprattutto serve la volontà del ragazzo di continuare a crescere in rossonero.