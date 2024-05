Leao Milan, Marchegiani sicuro: «Il portoghese è INCEDIBILE!». E spiega perchè

Leao-Milan, Luca Marchegiani, ex portiere e opinionista, ha parlato del futuro del portoghese: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Luca Marchegiani ha parlato così di Leao, esterno del Milan:

PAROLE – «Secondo me per essere una squadra di alto livello devi avere attaccanti veloci. Poi per carità, Leao ha ancora un sacco di difetti, deve migliorare alcune fasi della sua partita, ce quelle dove non può mettere in campo al sua velocità ed il suo strapotere fisico. In quello deve migliorare tanto secondo me, ma avere un giocatore con queste caratteristiche e privarsene è un delitto per il calcio di oggi».