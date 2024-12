Leao sulle idee di gioco di Fonseca: «Cominciamo a capirle, ma ci vuole tempo»

Rafael Leao ha parlato così riguardo le idee di gioco di Paulo Fonseca: «Cominciamo a capirle, ma ci vuole tempo»

Intervenuto a DAZN dopo Milan-Genoa, Rafael Leao, esterno dei rossoneri, ha dichiarato:

PAROLE – «Ci vuole tempo, cominciamo a capire un po’ le idee del mister, ma secondo me alle volte il problema siamo noi dentro, piccole cose che possiamo cambiare come la cattiveria davanti alla porta, trovare gli spazi in campo. Il mister ha buone idee, vuole giocare tanto, pressare l’avversario. Io sento tanto la differenza perché quando pressiamo abbiamo la palla vicino l’area avversaria e possiamo fare gol, però ci vuole tempo».