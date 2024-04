Leao Milan, sarà addio in estate? Questi tre top club lo corteggiano: gli aggiornamenti

Leao Milan, sarà addio in estate? Questi tre top club corteggiano l’attaccante portoghese: gli aggiornamenti

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola è tornata a concentrarsi sul futuro di Rafael Leao. Il portoghese non è ovviamente un giocatore considerato in uscita dal Milan ma è chiaro che fa gola a molte big che hanno grandi possibilità di investimento.

Il portoghese in particolare è corteggiato in questa fase da tre top club: a partire dal Paris Saint-Germain (a caccia di un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Mbappé), passando per Chelsea e Manchester United. Molto se non tutto dipenderà anche dalla volontà del portoghese.