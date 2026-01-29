Leao Milan, zero dribbling riusciti a Roma: dietro c’è la pubalgia? Allegri ora… Segui le ultimissime sui rossoneri

Il momento in casa Milan è delicato e le ultime notizie che arrivano da Milanello mettono in apprensione i tifosi. Al centro del dibattito c’è Rafael Leão, l’ala portoghese dotata di una velocità fulminante e talento cristallino, che sta attraversando un periodo di appannamento preoccupante. La prestazione incolore nel match contro la Roma, caratterizzata da zero dribbling riusciti, ha sollevato dubbi sulle sue condizioni fisiche, con lo spettro della pubalgia che aleggia sul numero dieci.

Le scelte di Massimiliano Allegri e la strategia di Igli Tare

Massimiliano Allegri, il tecnico livornese noto per il suo pragmatismo e la grande capacità di gestione del gruppo, sta valutando seriamente la possibilità di escludere il portoghese dai titolari nel prossimo incontro. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni giornalistiche, il Diavolo non può permettersi giocatori a mezzo servizio in una fase così cruciale della stagione.

In questo scenario si inserisce il lavoro di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero celebre per la sua competenza nello scouting e la visione strategica, che sta monitorando da vicino la situazione medica dello spogliatoio. Tare sa bene che preservare il valore degli asset societari è fondamentale, e un riposo forzato per Leão potrebbe essere la soluzione più saggia per evitare stop più lunghi.

L’ora di Niclas Füllkrug: il nuovo ariete dei rossoneri

La soluzione ai problemi offensivi dei rossoneri porta il nome di Niclas Füllkrug, il centravanti tedesco vecchia scuola, forte fisicamente e implacabile nel gioco aereo. Allegri sta seriamente pensando di lanciare l’attaccante ex Dortmund dal primo minuto per dare peso e profondità alla manovra del club meneghino.

L’inserimento di Füllkrug permetterebbe ai rossoneri di cambiare pelle, passando dalle fiammate individuali di un Leão spento a una struttura più fisica e concreta. La pubalgia è un infortunio subdolo e lo staff medico, coordinato dalla supervisione di Igli Tare, non vuole correre rischi inutili. Il Diavolo ha bisogno di ritrovare la sua anima guerriera e la gestione dei campioni, in questo momento, è la priorità assoluta per tornare ai vertici della Serie A.