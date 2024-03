Leao Milan, De Paola lo stuzzica: «Troppo indolente, prenda esempio da lui!»

Leao Milan, Paolo De Paola, noto giornalista, ha sottolineato la troppa indolenza del portoghese: le dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così di Leao, stella del Milan e della Nazionale portoghese:

PAROLE – «Dopo aver preso per mano la Roma lo ha fatto anche con la Nazionale. Pellegrini fa tutto giusto e lo fa con l’atteggiamento corretto, non è mai indolente al contrario di giocatori come Leao e Zaniolo. È un giocatore umile e corretto, sia con i compagni sia con gli avversari. È l’espressione e l’anima in campo di De Rossi e ha tante qualità importanti».