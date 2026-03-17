Leao, il Milan non esclude nulla: Reijnders insegna. La notizia in vista del calciomercato

Leao sta facendo discutere in questi giorni e del suo futuro ha parlato Matteo Moretto. Cosa filtra in ottica calciomercato

L’uscita dal campo con tanto di arrabbiatura di Rafael Leao nei confronti di Massimiliano Allegri e dei compagni di squadra (in primis Pulisic) sta facendo parlare in questi giorni. Il nome del portoghese è diventato tra i più attenzionati. Ne ha parlato anche Matteo Moretto in ottica calciomercato.

Nonostante il rinnovo firmato non molto tempo fa, il Diavolo sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative qualora dovesse pervenire una proposta economica definita “importante”.

Sebbene non si parli necessariamente di cifre fuori mercato o clausole rescissorie inarrivabili, l’orientamento dei rossoneri è chiaro: nessuno è incedibile se il prezzo è quello giusto. Questa filosofia permette al club di mantenere una flessibilità finanziaria necessaria per reinvestire costantemente sulla rosa.

Il fattore Reijnders e la politica societaria

Un discorso analogo è stato per Tijjani Reijnders, il dinamico centrocampista olandese, nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato dove è stato ceduto al Manchester City di Guardiola.

Questa gestione dei talenti non deve però sorprendere i tifosi. Si tratta di una strategia ormai consolidata non solo tra le fila del Milan, ma in gran parte delle big di Serie A.

Uno sguardo al futuro

In un calcio sempre più condizionato dalla sostenibilità economica, il sacrificio di un big non è più visto come un indebolimento, ma come un’opportunità di rinnovamento. Se in estate dovesse arrivare la chiamata giusta per uno dei leader tecnici, il Milan si farà trovare pronto a valutare ogni scenario, bilanciando ambizioni sportive e bilancio.