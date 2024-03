Leao Milan, Ibrahimovic chiude la porta ai pretendenti: «Non parte neanche per quella cifra». La promessa del portoghese a Zlatan

Leao-Milan, Ibrahimovic chiude le porte ai club interessati: il portoghese non parte neanche per quell’offerta

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha chiuso le porte alla possibile partenza di Rafael Leao. Zlatan Ibrahimovic ha avvisato tutte le squadre interessate: il classe ’99 non parte neanche per un’offerta a tre cifre.

E spunta anche la promessa dell’ex Lille allo svedese: Leao vuole continuare ad essere un leader tecnico del Milan delle prossime stagioni. Porta chiusa, dunque. Rafa è incedibile.