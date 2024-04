Leao Milan, il portoghese è blindato! RETROSCENA sulla clausola, cosa succede

Leao-Milan, il portoghese è blindato dalla clausola rescissoria da 175 milioni di euro: gli aggiornamenti sul classe ’99

Fabrizio Romano ha fornito importanti aggiornamenti sul calciomercato Milan in relazione al futuro di Rafael Leao. Le dichiarazioni dell’esperto di mercato:

PAROLE – «Leao è stato fischiato ma non la farei più grande di quella che è… ha fatto una brutta partita, succede. I tifosi del Milan amano ancora Leão. Non c’è nulla in programma per quanto riguarda un trasferimento, e nessuno si è presentato con 175 mln per la clausola».