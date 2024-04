Leao sempre più leader: ha scritto questo messaggio di sostegno a Terracciano dopo Milan Lecce – FOTO

Leao sempre più leader: il messaggio di sostegno a Terracciano dopo Milan Lecce. La FOTO del commento su Instagram

La leadership di Leao si vede anche nelle piccole cose. Il talento portoghese si è schierato in sostegno di Filippo Terracciano. Il terzino rossonero, arrivato nell’ultima sessione di calciomercato, aveva commentato in questo modo la vittoria contro il Lecce: «La pazienza è una delle abilità più preziose che un essere umano deve padroneggiare».

Ovviamente l’arrivo a Milano non è stato facile per l’ex Verona ma Leao lo sta sostenendo continuamente come si può vedere dal commento sotto il post Instagram: «Esatto». Il momento giusto per Filippo Terracciano arriverà.