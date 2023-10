Leao e Lautaro, spietati e determinati: ecco i due possibili uomini scudetto. Le due stelle delle due squadre, tra sprint e gol

Rafael Leao contro Lautaro Martinez. Sono loro le due stelle di Milan e Inter, che trascinano le due milanesi in vetta alla classifica di Serie A. Sono sempre più decisivi per le due squadre, ma in modo diverso. Leao non si ferma: travolge le difese avversarie in velocità, taglia fuori l’avversari con il suo scatto. Va fino al fondo, crossa e serve un assist perfetto per i suoi compagni: Giroud, Pulisic, Okafor.

Lautaro Martinez è più goleador, come la sfida contro la Salernitana ha dimostrato. Ha forza fisica e resistenza e segna: ora minaccia di andare oltre il suo personale record di 21 reti in Serie A. La sfida scudetto, qualora fosse tra Milan e Inter, passa tra loro due. Lo scrive il Corriere dello Sport.