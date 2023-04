Leao come Cristiano Ronaldo: il dato che premia il portoghese. Ecco la statistica sui gol dell’esterno rossonero

Come riportato da OptaPaolo, Rafael Leão è il secondo giocatore portoghese a realizzare più di 10 reti per due stagioni consecutive in Serie A.

Il primo a riuscirci è stato Cristiano Ronaldo con la Juventus (21 nel 2018/19, 31 nel 2019/20 e 29 nel 2020/21). Un grande traguardo per l’esterno rossonero.