Leao, fumo o arrosto? Il finale di stagione per dimostrare di essere da Milan

Per questo motivo più volte addetti ai lavori e non si sono interrogati con perplessità intorno alle reali qualità di Leao. Che tipo di giocatore abbiamo di fronte? Un attaccante moderno, da gol, assist e strappi devastanti oppure un talento evanescente, sensibile alla durata delle stagioni e fragile di fronte alla necessità di dimostrare ogni partita il proprio valore? Domande e dubbi leciti da mettere sul tavolo, specialmente se la maglia che indossi è quella del Milan. Adesso il numero 17 rossonero ha recuperato dall’ultimo acciacco fisico e sarà a disposizione di mister Pioli per questo finale di stagione . 9 partite per dimostrare a tutti la reale entità di un talento, che fino a oggi è stato espresso in maniera troppo discontinua.