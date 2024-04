Leao flop in Milan Roma? Il CorSera lo ‘giustifica’: anche gli altri big hanno deluso all’andata dei Quarti di Finale di Europa League

Milan Roma di giovedì sera scorso, andata dei Quarti di Finale di Europa League, è stata un’altra serata da dimenticare in questa stagione per Rafael Leao. Troppo spesso altalenante, con le sue “accensioni ad intermittenza”. San Siro è stato anche severo con lui, accompagnandolo con dei fischi al momento dell’uscita dal campo.

Più clemente, invece, il Corriere della Sera, che oggi, tornando sul match di giovedì sottolinea come l’attaccante portoghese non sia stato l’unico big a deludere: anche Theo Hernandez, Pulisic, Loftus Cheek e Giroud sono stati protagonisti di una prestazione non positiva.