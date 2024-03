Leao è un treno inarrestabile: le pagelle del portoghese in Fiorentina Milan sono stellari. Tutti i commenti

Una grandissima prestazione quella di Leao contro la Fiorentina. Nella sua 200esima partita con la maglia del Milan, il talento portoghese si inventa un assist di tacco e un grande gol. I quotidiani hanno elogiato la sua prestazione.

La Gazzetta dello Sport lo elogia così: «Treno al binario 10: parte, nessuno lo ferma, fa il 2-1. C’è altro: dribbla sempre, crea per Giroud, assist col tacco. Altro livello». Il Corriere dello Sport invece: «Vince spesso i duelli con Dodo, non quelli con Terracciano che gli respinge i tentativi un po’ da tutte le posizioni. Così decide di entrare in porta col pallone dopo aver seminato Milenkovic: e pensare che aveva chiesto il cambio poco prima di segnare». Voti dal 7.5 all’8 per Leao!