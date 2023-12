Leao a Infinity: «Europa League da provare a vincere. Vi dico cosa ci è mancato in Champions»

Rafael Leao, esterno del Milan, ha commentato l’approdo del Milan in Europa League: l’obiettivo è provare a vincerla

Ai microfoni di Infinity, Rafael Leao ha parlato così dopo Newcastle-Milan:

«Sono mancate le partite non vinte quando avevamo giocato meglio tecnicamente, oggi abbiamo vinto per la fame. Bisogna mettere entrambe le cose nelle partite. Ma sono orgoglioso della mia squadra. Si, proviamo a vincerla, il Milan non l’ha mai vinta e abbiamo questa responsabilità. Il campionato è lungo, dobbiamo guardarci e andare step by step. Ora con il Monza sarà difficile».