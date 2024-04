Leao blinda il suo futuro al Milan: «È una seconda famiglia, il mio obiettivo è questo»

Nell’ambito della presentazione di una nuova linea di abbigliamento, Leao ha blindato il suo futuro al Milan

Dichiarazioni d’amore da parte di Rafael Leao nei confronti del Milan in occasione della presentazione di una nuova linea di abbigliamento:

LE PAROLE – «Il Milan per me è una seconda famiglia, qui ho avuto l’opportunità di crescere professionalmente e come uomo. In questo ambiente ho potuto sviluppare anche molte di quelle che sono le mie passioni al di fuori del campo, dalla musica alla moda. La linea ACM x RL10 è l’ennesimo traguardo di questa crescita, parla di me ai tifosi e mi rappresenta al 100%. Il mio obiettivo è riuscire a raccontarmi e lasciare un segno a tutti i ragazzi e le ragazze che mi seguono, ricordando loro di lottare sempre per i propri sogni»