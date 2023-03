Leao come il Milan, in crisi dopo il Mondiale: il dato. I numeri dei gol ma non solo: il portoghese fatica a trovarsi nel 2023

Milan in crisi, Leao in crisi. Due binari che non sono affatto paralleli, ma che si incrociano e si influenzano a vicenda: c’è, infatti, un pre e un post Mondiale anche per Leao.

Prima della sosta, 14 partite giocate con sei gol e cinque assist. Dopo la sosta le gara giocate sono state 11, di cui 9 da titolare, con solo due gol segnati, così come è sceso il numero di passaggi decisivi per i compagni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.