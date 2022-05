Leao al centro del nuovo Milan: il rinnovo la priorità di Investcorp. Sul giocatore c’è il PSG, i rossoneri lo valutano 80 milioni

Come scrive La Gazzetta dello Sport Investcorp sarebbe intenzionata a mettere Rafael Leao al centro del progetto del Milan, come si fa con i campioni: nell’agenda dei dirigenti, il rinnovo del portoghese è l’appuntamento cerchiato in rosso, il primo al quale presentarsi non appena la stagione si chiuderà. Attorno a lui si muove più di un club di Premier, ma è stato il Psg finora l’unico ad aver avviato una manovra di corteggiamento: i francesi sono pronti a offrire 70 milioni per il cartellino di Rafa, praticamente il triplo dei 24 milioni investiti da Elliott nel 2019. Il Diavolo fa muro, perché considera Leao un capitale sul quale puntare anche nei prossimi anni.

E perché ritiene l’offerta non all’altezza del valore reale del giocatore, evidentemente più vicino agli 80 milioni. A tal proposito va ricordato come al Lilla spetterebbe il 15 per cento di una eventuale cessione: in una operazione da 70 milioni, il Milan ne incasserebbe realmente poco meno di 60. Quando Maldini, Massara e Jorge Mendes, agente di Leao, si rivedranno la proposta dalla quale il dialogo riprenderà è quella di 4,5 milioni netti all’anno fino al 2026, ovvero tre volte l’ingaggio attuale del portoghese, il cui contratto scade nel 2024 (il PSG gliene offre 6). Investcorp proverà ad accelerare la fumata bianca considerando che comunque il giocatore è felice al Milan.