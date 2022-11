Leao bocciato da Pioli: il Milan si aspetta il riscatto in Champions. Mentre il rinnovo resta in alto mare

Come scrive il Corriere dello Sport la sostituzione di Rafael Leao dopo quarantacinque minuti di Torino-Milan è stata una scelta molto forte, un segnale che l’allenatore ha voluto lanciare sia al giocatore che alla squadra. Sostituire il giocatore più importante della rosa non è stata una decisione semplice per il tecnico rossonero ma le due occasioni sbagliate dall’esterno ex Lilla hanno inciso anche sul resto della sua partita.

L’allenatore rossonero spera di vedere subito una reazione in Champions League, un moto d’orgoglio da parte del portoghese per riscattarsi dopo la scialba prestazione in casa del Torino. In questo contesto c’è da ricordare che il Milan sta provando a trovare l’accordo con gli agenti del giocatore per rinnovare il contratto. Maldini e Massara sono fiduciosi di trattenerlo ma l’obiettivo di estendere il contratto di Leao prima del Mondiale si fa sempre pi difficile.