Leao raccontato da Bennacer: «Rafa in campo è incredibile, ma fuori...»

Bennacer elogia Leao: «Rafa in campo è incredibile, ma fuori…». Le parole del centrocampista rossonero

Il centrocampista del Milan Bennacer ha parlato del suo compagno Leao in un’intervista sul canale YouTube di Instant Foot.

PAROLE – «Siamo arrivati insieme quell’estate. Parliamo molto. Rafa in campo è incredibile, ma fuori dal campo è più rilassato. Parliamo sempre: quando ha bisogno di qualcosa, io ci sono. È come un fratello minore, gli do consigli».

LEGGI QUI TUTTA L’INTERVISTA A BENNACER