Leao e il battibecco dopo Milan Roma in zona mista, il giornalista RIVELA: «Rafa si è scusato e mi ha spiegato questo»

Leao e il battibecco dopo Milan Roma in zona mista, il giornalista spiega: «Rafa si è scusato e mi ha spiegato questo». Le parole di Cuomo

Il giornalista Michael Cuomo era stato protagonista, nel post-partita di Milan-Roma, di un battibecco con Leao. Il portoghese l’aveva attaccato dicendogli di ‘fare bene il suo lavoro’. Dopo la conferenza stampa odierna i due si sono chiariti: le parole pubblicate dal giornalista su X.

PAROLE – «Ho incontrato Rafa Leao dopo la conferenza stampa dell’Olimpico e mi ha spiegato il fraintendimento. È un ragazzo come me, appassionato di quello che fa, che vuole fare sempre del proprio meglio e quando non ci riesce ci rimane male. E che può sbagliare, tanto quanto me. Ha chiesto scusa, una stretta di mano e una risata. Quanto bastava per chiarire e andare avanti meglio di prima».