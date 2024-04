Leao, 200 presenze con il Milan: il portoghese premiato oggi a Milanello

Durante la giornata di oggi a Milanello Rafa Leao è stato premiato dalla dirigenza del club per le 200 presenze con il Milan

In questo 2024 Rafa Leao è tornato a rendere ai suoi livelli con 4 gol e 4 assist negli ultimi 8 risultati utili consecutivi del Milan in tutte le competizioni. In tal senso il portoghese ha raggiunto un altro importante traguardo: le 200 presenze totali con i rossoneri.

Per questo motivo oggi, come riportato da Sky Sport, è stato premiato da Furlani a Milanello alla presenza anche di Ibrahimovic e Moncada e il resto dei compagni di squadra.