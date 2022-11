Le strade tra il Milan e Gazidis si separeranno il 5 dicembre 2022: il comunicato ufficiale

Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato che il 5 dicembre 2022 si separeranno le strade con Ivan Gazidis: il comunicato

Ivan Gazidis è entrato in AC Milan come Amministratore Delegato a dicembre 2018 e ha guidato il Club attraverso un periodo di crescita e modernizzazione, sia dentro al campo di gioco, sia per le altre attività legate al business