Lazzari: «Scudetto? La Juve può dire la sua ma ci sono altre squadre forti»

L’ex calciatore del Cagliari, Andrea Lazzari, si è espresso così in vista del match contro la Juve ed in merito alla lotta scudetto

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24.com, Andrea Lazzari, ex centrocampista del Cagliari, ha detto la sua sulle chance scudetto dei bianconeri, in lotta con Inter, Milan e Napoli.

JUVE DA SCUDETTO? – «E’ una Juve che secondo me, sicuramente, potrà dire la sua fino alla fine, fino all’ultima partita, per il discorso Scudetto. Ci sono anche altre squadre forti, ma i bianconeri hanno i giocatori e le qualità per centrare questo grande obiettivo».

QUI L’INTERVISTA COMPLETA.