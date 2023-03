Lazza su Leao: «Sono suo amico. Fa trap, musicalmente ce l’ha»

Il noto rapper e tifoso rossonero Lazza parla così dell’amico Rafael Leao e della sua musica. Le sue dichiarazioni

«Sono abbastanza amico di Rafa, fa musica anche lui oltre che giocare a pallone. Ci sentiamo, ci vediamo quando si può. Quando riusciamo, nel weekend quando il Milan vince di solito ci andiamo a mangiare qualcosa insieme, oppure è capitato anche di andare a trovarlo a casa. Leao fa quella che in Italia chiamiamo trap, suona bene. Secondo me ce l’ha. Non capisco purtroppo la lingua perché il portoghese per me non è facile da capire, però musicalmente funziona bene».