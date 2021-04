Lazio Milan, come ai tempi di Bakayoko: sfida da dentro o fuori

Lazio Milan di questa sera ci fa ritornare in mente le sfide tra le due squadre negli ultimi anni. Gli episodi recenti

Lazio Milan di questa sera ci fa ritornare in mente le sfide tra le due squadre negli ultimi anni. L’incrocio torna a farsi bollente per la lotta Champions, proprio come ai tempi di Bakayoko in maglia rossonera.

Tanti gli episodi della storia recente del nostro campionato. Lo sfottò di Baka e Kessie ad Acerbi, ma anche le semifinali di Coppa Italia e il litigio tra Immobile e Bonucci.

Questa sera entrambe le squadre non possono sbagliare: è l’ultima chiamata per la Champions.