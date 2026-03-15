Lazio Milan, Allegri conferma la titolarità dell’eroe del derby. Ecco le ultime in vista della sfida

Lazio Milan, Allegri punta sulla conferma di Estupinan dopo il derby con l’Inter: ecco le ultime in vista della sfida dell’Olimpico

Dopo essere stato l’eroe del derby appena sette giorni fa, Pervis Estupinan si prepara a presidiare nuovamente la fascia sinistra del Milan. Secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere della Sera, il sudamericano è il grande favorito per una maglia dal primo minuto nella sfida di stasera contro la Lazio di Maurizio Sarri. La prestazione decisiva nella stracittadina sembra aver convinto definitivamente lo staff tecnico a puntare sulla sua spinta e sulla sua esperienza internazionale.

Lazio Milan, ballottaggio sulla corsia mancina

Nonostante la crescita costante dei giovani talenti rossoneri, le gerarchie per la gara di stasera appaiono delineate: «l’esterno sudamericano è in vantaggio su Davide Bartesaghi per un posto dal primo minuto sulla corsia mancina contro i biancocelesti di Maurizio Sarri». La scelta di affidarsi a Estupinan garantisce maggiore equilibrio tattico e una propensione offensiva che potrebbe risultare determinante per scardinare la difesa laziale.

La trasferta di Roma rappresenta un test fondamentale per le ambizioni del Milan, che dopo le parole di Capello sulla “confusione” in casa Inter, sente profumo di rimonta. Con un Estupinan in stato di grazia e galvanizzato dal gol vittoria nel derby, i rossoneri cercano conferme importanti su uno dei campi più difficili della Serie A. Sarà fondamentale la gestione delle energie e dei duelli individuali sulla fascia, dove l’ecuadoriano dovrà vedersela con le ali rapide del gioco di Sarri.

QUOTE LAZIO MILAN – Il Milan cerca la vittoria per mantenere viva la corsa scudetto, mentre in casa Lazio le polemiche tra tifosi e società sono sempre al centro della scena.

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