Lazio, attacco in emergenza: la pazza idea di Inzaghi in vista del Milan

Nel prossimo match di campionato contro il Milan, la Lazio avrà l’attacco in emergenza: mister Inzaghi ha una pazza idea

Dopo la vittoria in rimonta contro il Torino, fondamentale per la corsa scudetto, la Lazio si ritrova costretta a dare uno sguardo al proprio organico decimato. Il reparto offensivo, in particolar modo, si trova in una situazione di totale emergenza: Immobile e Caicedo infatti, entrambi ammoniti contro i granata, saranno costretti a saltare per squalifica il prossimo match di campionato contro il Milan. Assenze che pesano come macigni per i biancocelesti.

Ecco allora che nella testa di mister Inzaghi sta frullando una pazza idea. Già, il tecnico piacentino infatti starebbe pensando di schierare Bastos come attaccante! L’angolano è in realtà un difensore centrale, ma potrebbe essere il giusto asso nella manica da calare a partita in corso, sfruttando le sue non indifferenti doti tecniche, di corsa e di tiro. Ovviamente la soluzione sarebbe praticabile, come detto, solamente a partita in corso. Dal primo minuto invece in avanti giocherà Correa e dietro di lui uno tra Luis Alberto (più probabile) e Milinkovic.