Lazetic Milan: due strade percorribili per il futuro dell’attaccante

Il Milan valuta il futuro di Marko Lazetic. Arrivato nel mercato di gennaio ha collezionato solo panchine. In vista della prossima stagione..

Come riportato da Tuttosport in vista della prossima stagione il club rossonero valuta due alternative: o la via del prestito, magari a una squadra di B, dove Lazetic possa farsi le ossa; oppure confermare l’attaccante nella rosa della Primavera fin da subito.