Lautaro Martinez: «Il Derby è sempre una sfida speciale! Che emozione»

In vista del Derby di questa sera, Lautaro Martinez si è raccontato al Matchday Programme ufficiale del club

Nell’intervista fatta al “Matchday Programme” disponibile da oggi, Lautaro Martinez ha raccontato alcuni dei suoi momenti chiave in nerazzurro:

ESORDIO – «Le emozioni che ho vissuto con questa maglia sono tante. Ricordo l’esordio in Champions contro il Barcellona, per me era un sogno. Non è andata bene ma è una partita che non dimenticherò mai perché prima di entrare in campo ho provato delle emozioni uniche».

STAGIONE 2021 – «Il 2021 è stato un anno incredibile: lo Scudetto con l’Inter e la Copa America con l’Argentina vinta dopo 28 anni, sono stati i primi due trofei che ho vinto in carriera, emozioni bellissime. Quest’anno abbiamo iniziato con la Supercoppa che per noi era davvero importante. Sono contento di aver contribuito a questi successi, dal gol contro la Juve a quelli nella corsa Scudetto, se dovessi sceglierne uno direi il primo con il Milan».

RINNOVO DI CONTRATTO – «E’ stata una cosa importante per me e per la mia famiglia, sono contento di essere qui all’Inter, di dare sempre il massimo, facendo gol o dando il meglio per la squadra. Ringrazio per il supporto costante i tifosi perché ci sono sempre. La squadra ha voglia di vincere per portare l’Inter sempre più in alto dove merita di stare».

DERBY – «Del Derby di ritorno della scorsa stagione ricordo che dovevamo vincere per portarci avanti in classifica, è stata una vittoria determinante. Segnare una doppietta e aiutare la squadra è stato bellissimo, giocare questa sfida è sempre emozionante, è una sfida speciale».