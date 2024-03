Laurent crede nel Milan Femminile: «Con la Roma non è finita, per il futuro credo in questa cosa»

Emelyne Laurent ha parlato ai canali ufficiali del club in vista del match di ritorno di Coppa Italia tra Roma e Milan Femminile

Le parole di Emelyne Laurent ai canali ufficiali del club in vista del match di ritorno di Coppa Italia tra Roma e Milan Femminile:

ROMA – «Con la Roma non è stato un buon risultato ma mentalmente siamo state preparate per questo tipo di partita, però non è ancora finita. Ora ci confrontiamo per la prossima gara, noi tutte crediamo che abbiamo la possibilità di vincerla. Vogliamo provare a sfruttare questa occasione lavorando bene in allenamento per essere pronte. Sappiamo che la stagione non sta andando come avremmo voluto ma penso che questo possa servirci da stimolo per la prossima parte del campionato»

PROGETTO – «Vogliamo mostrare un altro di noi e la nostra ambizione è quella di vincere ogni partita da qui alla fine. Mi piace la determinazione delle ragazze perché sappiamo le difficoltà che abbiamo incontrato ma ora dobbiamo concentrarci solo sul presente. Mi piace anche il progetto con il mister perché abbiamo cambiato molte cose. Giochiamo con più personalità ma dovremo cambiare la nostra mentalità per avere più fame per vincere questo tipo di partite»