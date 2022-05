Giuliani: «Il Milan merita lo Scudetto, su Maldini...»

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, in occasione della finale di Champions Femminile, ha detto la sua sulla lotta scudetto

Laura Giuliani, portiere del Milan Femminile, in occasione della finale di Champions Femminile, ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A tra Milan e Inter. Ecco le sue parole riportate da Calciomercato.com:

«Un bellissimo stadio in una bellissima atmosfera sappiamo quanto lo Stadium è stato importante anche nel percorso del nostro movimento perché è stato il primo stadio ad ospitare 40000 persone, 40000 spettatori in Juventus Fiorentina prima del mondiale nel 2019, quindi sicuramente è uno step importante. Noi siamo seguitissime da parte della società e questo non è scontato, quindi prima di tutto il ringraziamento va il club per il supporto che comunque anche nelle difficoltà ha sempre fatto sentire poi dall’altra parte il Milan è una famiglia per quello che sta facendo merita lo scudetto per il percorso di ricostruzione che avviato qualche anno fa e e per il lavoro che comunque sta portando avanti grazie alla sua filosofia. Ci sono dei valori dei principi molto saldi e grazie anche nella figura di Maldini. Comunque questo viene rispecchiato».